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Hacizlerle boğuşan sucuk kralı kapıya kilit vurdu

Kırmızı sektöründe Türkiye’nin en köklü firmalarından biri olan Özlem Et hacizlerle boğuşuyor. Yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayan firma bir süre önce üretimini durdurdu. 100 milyon liraya yakın borcu olan şirkete kayıtlı araç ve gayrimenkuller icralık oldu. Coşkun ailesinin kurduğu marka, sektörde yarım asrı aşan geçmişi ile biliniyor. Özlem Et’in ortaklarından Şerif Coşkun ise konu ile ilgili bu süreçte konuşmak istemediklerini belirtti

Hacizlerle boğuşan sucuk kralı kapıya kilit vurdu

Kırmızı sektöründe Türkiye’nin en köklü firmalarından biri olan Özlem Et hacizlerle boğuşuyor. Yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayan firma bir süre önce üretimini durdurdu. 100 milyon liraya yakın borcu olan şirkete kayıtlı araç ve gayrimenkuller icralık oldu. Coşkun ailesinin kurduğu marka, sektörde yarım asrı aşan geçmişi ile biliniyor. Özlem Et’in ortaklarından Şerif Coşkun ise konu ile ilgili bu süreçte konuşmak istemediklerini belirtti

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:04
Hacizlerle boğuşan sucuk kralı kapıya kilit vurdu
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TUZLA  Tepeören’de 24 dönümlük entegre tesisinde 1996’da üretime başlayan Özlem Et (Özlem Et ve Et Mamülleri San. ve Tic. Limited Şti.) içine girdiği mali darboğazı aşamayınca üretimini dururdu. Bu yılın başında alınan üretim durdurma kararın gerisinde ise şirketin yaşadığı mali sıkıntılar yer alıyor. Edinilen belgelere göre, şirket hacizlerle boğuşuyor. Bankalar başta olmak üzere çok sayıda alacaklı şirkete karşı icra takibi yaptı.

KAMU BANKASI 18 MİLYON DOLAR ALACAKLI

Şirketin en büyük alacaklılarından biri olan bir kamu bankası 18 milyon doları aşan kredi alacağını tahsil etmek için şirkete ve şirketin ortaklarına kayıtlı gayrimenkulleri satışa çıkardı. Satışa çıkan onlarca gayrimenkul İstanbul’un yanı sıra, Şanlıurfa, Konya, Tunceli gibi birçok yerde bulunuyor. Şirketin bir çok aracının da yine alacaklı bankalardan birine ipotekli olduğu anlaşıldı.

SENETLER İCRALIK OLDU 

Özlem Et’in yaşadığı mali sıkıntıyı aşmak için İstanbul Esenyurt’ta satın aldığı onlarca daire de hacizlik durumda. Söz konusu dairelerin satış bedelinin bir kısmını peşin alan Özmilenyum İnşaat Emlak şirketinin de Özlem Et’e karşı icra takibi yapan firmalar arasında olduğu anlaşıldı. Özlem Et’e Şubat 2016’da satılan dairelere karşılık verilen senetler ödenmeyince alacaklı şirket haciz yoluna gitti.Ancak, şirkete kayıtlı gayrimenkuller başka alacaklılar adına ipotekli olduğu için tahsilatın yapılamadığı anlaşıldı. İnşaat şirketinin elinde, bir kısmı vadesi gelmemiş senet tutarının 26 milyon TL sevinden olduğu anlaşıldı. Bu arada, Özlem Et adına alınan daireler bankaya ipotek gösterilerek bu sayede kredi alındı. Ancak kredi ödemesi de yapılamayınca söz konusu daireler banka eli ile icradan satışa çıkarıldı.

SEKTÖRÜN EN ESKİLERİNDEN

Şimdilerde hacizlerle boğuşan üretimin de durduğu Özlem Et her ne kadarın Tuzla’daki tesisi 1996’da üretime başlasa da, tesisin kurucusu Bayburtlu Coşkun Ailesinin sektördeki on yıllar öncesine gidiyor. Özlem Et’i, 2008 yılında vefat eden Selahattin Coşkun çocukları ile kurdu. Selahattin Coşkun, Ekim 1975 yılında ise kardeşi Kemal Coşkun (82) ile Coşkun Et ve Mamulleri Koll. Şti. (Coşkun Et) kurdu. Selahattin Coşkun aynı zamanda, Beşler Sucuk’un da kurucuları arasında.

ÜÇ YIL ÖNCE ORTAK ALDI

Özlem Et üç yıl önce ise Şanlıurfalı Yıldız ile ortaklığa gitmişti. Hali hazırda 30 milyon TL sermayeli Özlem Et’in yüzde 50 hissesi Recep Coşkun ve oğlu Şerif Coşkun’a, yüzde 50 hissesi ise İsa Yıldız adına kayıtlı.

Tuzla Tepeören , Özlem Et , Özmilenyum İnşaat

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla TepeörenÖzlem EtÖzmilenyum İnşaat
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