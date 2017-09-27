Habur mesajı sonrası ihracatçıdan ilk mesaj

TÜRKİYE, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yaptığı referanduma tepkisini sert bir biçimde ortaya koyarken, ekonomik yaptırımlar da masaya yatırıldı. Öncelikle uygulanacak yaptırımlar arasında Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması yer alıyor. Habur'un şu an itibarıyla açık olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İleriki günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da gündemde" dedi.



İHRACATTAN VAZGEÇERİZ

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Irak'a yıllık 600 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin stratejik çıkarları bizim için çok daha önemli. Gerekirse bu ülkeye yönelik ihracatımızdan vazgeçer, buradaki kaybımızı başka pazarlarda telafi ederiz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi de Irak'ın toplam ihracatındaki payının yüzde 5.4 olduğunu hatırlatarak, "Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda hiçbir zaman ticaret olamaz" diye konuştu.



ALTERNATİF GÜZERGÂH GEREK

TİM Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen ise, Irak'a ihracatın 55'inin merkezi hükümete bağlı güney bölgelerine yapıldığını belirterek, "Alternatif yollar bulunabilir. İran güzergâhı öne çıkıyor" dedi. 35 Türk markasının Irak'ta 97 mağaza ve 559 satış noktası olduğuna dikkat çeken Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise, "Bunların kapanması bizim için cirosal bazda çok ciddi bir kayıp olmaz. Asıl sıkıntıyı bölge insanı çeker" dedi.



BARZANİ EKONOMİK OLARAK KUŞATILACAK

Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması

Petrol alımının durdurulması

Maddi yardımların kesilmesi

İran'la da temas kurup dünya ile bağının kesilmesi



KUYRUĞUN NEDENİ SERTİFİKA GERGİNLİĞİ

Bölgesel Kürt Yönetimi'nin, Irak'a kendi bölgesinden giren mallar için sertifika zorunluluğu getirmesi, Habur'da kuyruklara neden oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, "Tarife dışı engeller yaratıldığını görüyoruz" dedi.