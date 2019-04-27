Habersiz kesintiye 'iade' kararı

BANKALAR, tüketiciden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BBDK) yönetmeliğinde yer alan fiyatlar dışında herhangi bir ücret alamaz. Alınacak bütün ücretlerde de tüketicinin onayının olması zorunlu. Buna rağmen bazı bankaların son dönemlerde tüketicinin de bilgisi olmadan yönetmelikteki ücretler dışında kesintiler yaptığı belirtiliyor. En son olay Kahramanmaraş’ta yaşandı.

SİGORTA POLİÇESİ

Onikişubat ilçesinde yaşayan S.B. maaş hesabı olan bankadaki 8 bin liralık kredili mevduat hesabının (KMH) limitinin 5 bin liraya düşürülmesini istedi. Banka, tüketicinin kredili mevduat hesabını 5 bin liraya indirdi. S.B. daha sonra banka hesaplarını incelediğinde, kendisinin bilgisi olmadan kredili mevduat hesabından ‘sigorta poliçesi’ adı altında 106.31 liranın kesildiğini fark etti.

TÜKETİCİYE İADE

İlçe Hakem Heyeti’ne müracaat eden S.B, kendisine bilgi verilmeden ferdi kaza sigortası yapılarak poliçesi düzenlendiğini belirtti. Talebin yerinde olduğu kanaatine varan hakem heyeti, bankanın kestiği sigorta ücretinin iadesini kararlaştırdı. Bankanın hakem heyetinin kararı üzerine hesaptan kesilen 106.31 lirayı iade ettiği öğrenildi.