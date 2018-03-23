'GZP'ye 2 milyonu aştıktan sonra yatırım yapılacak'

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, yaklaşık 11 yıldır işlettikleri GZP ile ilgili 2018 yılı hedeflerini açıkladı. Havalimanı Koordinatörü Aşıklı, "TAV burayı 25 yıllığına aldı. İnanın bir bu kadar daha işletse yatırdıklarını çıkarması mümkün değildir. 225 bin metrekarelik saha, 665 bin metrekareye çıktı. Bu kadar büyük kamulaştırma ve yatırımlar yaptığı yerde, TAV'ın GZP’den çok fazla beklentisi yok. TAV, burada marka değerinin zarar görmemesi için çalışmaktadır. 2 milyon bandını geçtiğimiz zaman mutlaka yeni yatırımlar yapacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde, yatırım yapmaya devam edecektir" dedi.

2016 KAYIP YIL OLDU

Koordinatör Aşıklı, "GZP’ye 2010 yılında yolcu gelmeye başladı ve 4 bin 500 yolcu geldi. Bir sürü olumsuzluklar neticesinde, 2011 yılında 4 bin 900, 2012 yılında bir patlama oldu, rakam 85 bin yolcuya çıktı. 2013 yılında 360 bin yolcu ve bu katlanarak devam ediyor. 2014 yılında 726 bin yolcu sayısına ulaştı. 2015 yılında 915 bin yolcuya ulaştı ve yüzde 20'lerle artışların devam edeceğini tahmin ediyorduk. Bu anlamda da 2016 yılında 1 milyon 200 yolcu hedeflemiştik. Maalesef 2016 yılındaki terör olayları, patlamalar ve FETÖ kalkışması, sadece bölgemizde değil Türk turizminde büyük yaralar açtı. 2017 yılında sezona çok iyi başlamamıza rağmen, 2016 yılında yaşanan olayların sarsıntıları devam etti. 2018 yılında ise, 1 milyon 200 bin yolcunun GZP’yi kullanması hedefleniyor" diye konuştu.

16 ÜLKEDEN UÇUŞ VAR

İç ve dış hatlarda 2018 yılında yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ifade eden Aşıklı, "Rusya, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere 16 ülke, 37 şehirden karşılıklı uçuşlarımız var. Bu yıl GZP'ye karşılıklı 8 bin 600 sefer düzenlenecek. Bu da yaklaşık 4 bin 300 uçak yapıyor. Bu yıl yapılan anlaşmalarla 4 yeni havayolu şirketi, GZP’ye uçacak. Bunlardan en önemlisi ise ilk kez havalimanına gelecek olan Azerbaycan Havayolu Şirketi Buta Airlines'tir. Bakü'den Gazipaşa Havalimanı'na haftada 3-4 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Seferlerin ise 15 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Bunun dışında yine ilk defa Rusya'dan Nordwind Airlines ve IKAR Airlines GZP’ye sefer düzenleyecek. Son olarak ise, yeni eklenen seferler arasında Romanya Bükreş'ten Bule Air GZP’ye turist getirecek havayolları arasında yerini aldı" şeklinde konuştu.

İLKLERİN YILI OLACAK

2018'in ilklerin yılı olacağına dikkat çeken Aşıklı, sözlerine şöyle devam etti: "Gazipaşa Alanya Havalimanı, 2018 yılında daha önce hiç inmemiş olan 757-200 tipi uçaklara da ev sahipliği yapacak. Finair Havayolu Şirketi, bu yıl GZP'ye yeniden uçuş kararı aldı. Ayrıca Corendon Airlines, sefer sayısını arttırmayı düşünüyor. SunExpress uçuşlarını sürdürecek. Onur Air Havayolu şirketi, 2017 yılında havalimanımıza hiç sefer düzenlememişti. 2018 yılında yeniden seferlere başlayacağını duyurdu. Tüm bu gelişmelerle birlikte 2018 yılı havalimanımızın yılı olacak. Zaten otellerde rezervasyonların da ciddi anlamda arttığı bilgilerini alıyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. TAV Havalimanı İşletmeleri olarak, havalimanınındaha çok tanıtılması içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

'ÖNCE YATIRIM YAPMALI'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "GZP'nin büyütülmesi hepimizin en büyük beklentisi. Aşıklı'nın da dediği gibi 2016 tam bir kayıp oldu. 2016'da 1 milyon barajını geçmek en büyük hedefimizdi. O yıl 1 milyon barajı geçilseydi bugün belki de 1 buçuk milyon, gelecek yıl için ise 2 milyon barajını konuşuyor olabilirdik. GZP'nin potansiyeli çok yüksek. Kötü yıllar geçirdik, telafi edeceğiz ama yatırım yapılması için böyle şartlar da koyulmamalı. TAV yetkilileri GZP'nin potansiyelini gözardı etmemeli" diye konuştu.

'MEVCUT GZP 2 MİLYONU KALDIRABİLİR Mİ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "GZP'nin hacmi 2 milyon yolcuyu şu haliyle kaldırabilecek mi, asıl önemli olan o. Bu hedef konulmadan önce bunun araştırması yapılmalı bana kalırsa. Bence biraz daha büyütülmesi için adımlar atılmalı ve ondan sonra büyük hedefler konmalı. 2 milyon rakamı hayalci bir yaklaşım değil ama mevcut halinin de büyük firmaları çekebilecek, apronunun çok fazla uçağı kaldırabilecek hale gelmesi gerekiyor. Bunların ardından büyüme arzusu zaten gelecektir" ifadelerini kullandı.