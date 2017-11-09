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GZP içte dışta büyüdü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 2017 yılının Ekim ayına ait hava yolu yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı

GZP içte dışta büyüdü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 2017 yılının Ekim ayına ait hava yolu yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı

09 Kasım 2017 Perşembe 23:40
GZP içte dışta büyüdü
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DHMİ tarafından açıklanan Ekim ayı verilerine göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndaki (GZP) yükseliş sürdü. 2016 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 10 ayda iç hatlarda 360 bin 52 yolcu ağırlayan GZP, 2017'nin aynı döneminde 431 bin 592 yolcu ağırladı. Dış hatlarda ise 2016 yılının 10 aylık döneminde 306 bin 636 kişiye ev sahipliği yapan GZP, 2017 yılında 337 bin 782 kişiye ev sahipliği yaptı. 2016 yılında toplamda 666 bin 688 kişinin kullandığı GZP'yi 2017'de şu ana kadar 769 bin 344 kişi kullandı. Bu istatistikler ışığında ise GZP, 2016 yılına oranla ilk 10 ayda iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda ise yüzde 10'luk, toplamda ise 2016'ya oranla yüzde 15'lik büyüme istatistiğini yakaladı.
 

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Son Güncelleme: 09.11.2017 23:41
Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
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