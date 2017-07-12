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Güvenlik önlemleri için harcamalar artıyor

Son zamanlarda dünya genelinde kamu ve özel kuruluşlar tarafından güvenlik ürünlerine olan talebin 2016’ya göre yüzde 10 artış göstermesiyle, harcanan bedel 27 milyar doları geçti. Her geçen gün artan terör olayları nedeniyle, Türkiye’de son 6 yılda savunma endüstrisine 25,5 milyar lira harcama yapılırken, geçtiğimiz yıla oranla güvenlik ürünlerine olan talep yüzde 52 artış gösterdi

Güvenlik önlemleri için harcamalar artıyor

Son zamanlarda dünya genelinde kamu ve özel kuruluşlar tarafından güvenlik ürünlerine olan talebin 2016’ya göre yüzde 10 artış göstermesiyle, harcanan bedel 27 milyar doları geçti. Her geçen gün artan terör olayları nedeniyle, Türkiye’de son 6 yılda savunma endüstrisine 25,5 milyar lira harcama yapılırken, geçtiğimiz yıla oranla güvenlik ürünlerine olan talep yüzde 52 artış gösterdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:30
Güvenlik önlemleri için harcamalar artıyor
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GÜVENLİK  önlemlerine yapılan yatırımlar Türkiye’de savunma sanayinin gelişimine katkı sağlıyor. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltan yerli üretim, bölgesel ihracatlarla da global pazarda rekabet edebilmeye olanak sağlıyor. Türkiye’nin savunma amaçlı harcamaları, alınan iç güvenlik önlemleriyle birlikte milli gelirin yüzde 5’ini oluşturuyor. Güvenlik çözümlerine yönelik harcamalarda pazarın yüzde 54’ünü oluşturan gözetim ürünleri ilk sırada yer alıyor.Gözetim ürünlerini pazardaki yüzde 23,5’lik payı ile alarm sistemleri, yüzde 22,5’lik pay ile de kontrol ürünleri takip ediyor.Türkiye 2016 yılında güvenliğe yatırım yaptı Geçtiğimiz yıl ülke genelinde yaşanan terör saldırılarının öncelikli hedefi haline gelen emniyet birimleri ve kamu binaları rotayı güvenliğe çevirdi. 2016 yılında Road Blocker, Yüksek Güvenlikli Mantar Bariyer, Entegre Araç Görüntüleme Sistemi gibi güvenlik ve anti-terör sistemlerine her zamankinden daha fazla yatırım yapıldı. 

MANTAR BARİYER SATIŞLARI ARTTI

2006 yılından bu yana güvenlik ürünleri endüstrisinde faaliyet gösteren Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, etkili güvenlik önlemlerinin hayati önem taşıdığının altını çizerek yapılan yatırımları değerlendirdi: “Arma Kontrol olarak 11 yıldır güvenlik sektöründe hizmet veriyoruz. Son yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle kamu ve bireylerin güvenliğe olan gereksinimi ciddi oranda artış gösterdi. Road Blocker ve mantar bariyer gibi ürünlerimizin satışları 2016 yılında üç kat arttı. Bu artış ile birlikte toplumun güvenlik alanında giderek daha fazla bilinçlendiğini görebiliyoruz.’’

GÜVENLİĞE YATIRIM ARTARAK DEVAM EDECEK

Sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da çeşitli projelere imza attıklarını belirten Kartal, özellikle körfez bölgelerindeki ihracatlarla sektörde büyüyen önemli firmalar arasında yer aldıklarını sözlerine ekledi. Kartal konu ile ilgili açıklamasının devamında ‘’Körfez ülkeleri ile önemli işbirliklerine imza atıyoruz. Genel çerçevede Türkiye’nin bu bölgelerdeki ihracatı yüzde 20 oranında artış gösterdi. Dünya genelinde ise güvenlik harcamalarının 2020 yılında 50 milyar dolar gibi bir rakama çıkabileceği ön görülüyor. Türkiye’de de uzun vadede bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz’ şeklinde konuştu.’

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Anahtar Kelimeler:
GüvenlikSavunma SanayiIhracat
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