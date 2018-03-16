Güney Kore’de ICO’lara izin verilebilir

THE KOREAN Times’da yer alan haberde, “Finansal yetkililer ICO’lara resmi olarak izin verilmesi, sanal para birimleri temelli fon toplanması ve yerel yatırımcılar için blok zinciri teknolojisinin geliştirilmesi için bir plan sunmaya hazırlanıyor” denildi.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu kripto para birimleri yetkilisi Kang Young-soo ICO’ların liberalleşmesi hakkında mecliste yaptığı açıklamada, “ICO’ların resmi olarak başlatılması için birçok spekülasyon bulunuyor. Güney Kore Finansal Gözetim Merkezi (FSC), konuyla ilgili bir üçüncü görüş almayı kabul etti fakat şu an resmi olarak bir açıklama yapamıyoruz. Blok zinciri teknolojilerini geliştirmek ve etkili bir şekilde kripto para birimleri ticareti düzenlemeleri hakkında çalışıyoruz fakat bu ayrı bir konu” dedi.
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