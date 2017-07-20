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Güneş enerjisiyle çalışan tren seferlere başladı

Hindistan, dizel ile çalışan yolcu trenlerine güneş enerjisi panelleri monte ederek tarihte ilk kez güneş enerjisiyle çalışan trenleri kullanıma sundu. Böylelikle yıllık 600 milyon dolardan fazla yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor

Güneş enerjisiyle çalışan tren seferlere başladı

Hindistan, dizel ile çalışan yolcu trenlerine güneş enerjisi panelleri monte ederek tarihte ilk kez güneş enerjisiyle çalışan trenleri kullanıma sundu. Böylelikle yıllık 600 milyon dolardan fazla yakıt tasarrufu sağlanması bekleniyor

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:23
Güneş enerjisiyle çalışan tren seferlere başladı
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HİNDİSTAN, dizel ile çalışan yolcu trenlerine güneş enerjisi panelleri monte ederek tarihte ilk kez güneş enerjisiyle çalışan trenleri kullanıma sundu. Dizel Elektrik Çoklu Birimi (DEMU) ismi verilen tren başkent Yeni Delhi'de ilk seferlerini yaptı. 24 trenin daha benzer şekilde yakında seferlere başlayacağı belirtildi.Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi, güneş enerjisiyle çalışan trenlerle gelecek 10 yılda demiryolu işletmelerinin 6.31 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak.Günde 11 bin seferin yapıldığı Hindistan'da her gün 13 milyon insan ulaşım için trenleri kullanıyor. 2015 yılındaki dizel yakıt masrafı da 2.5 milyar dolar olmuştu. Asya ülkesi, 2027 yılı itibarıyla fosil yakıt üretim ve tüketimini azaltarak, yenilenebilir enerji kullanımını yüzde 60 düzeyine hedefine sahip.

İNGİLTERE VE AVRUPA BİRLİĞİ DE ÇALIŞIYORDU

Güneş enerjisi teknolojisi sayesinde, üzerinde 6 panel olan bir vagon ile yılda 21 bin litre yakıt tasarrufu yapılacak. Öte yandan, Hindistan'ın yeni trenlerindeki çekici lokomotifler yine dizel ile çalışmaya devam edecek.Ülkedeki en büyük güneş enerjisi panelleri üreticilerinden olan Jakson Mühendislik Başkan Yardımcısı Sandeep Gupta trenlerde güneş enerjisi kullanmanın zorluğuna dikkat çekti ve sistemin panellerle fazla enerjyi depolayan bataryalara entegre çalıştığı bilgisini verdi.Geçtiğimiz aylarda da, İngiltere'de Kraliyet Üniversitesi'ne bağlı Energy Futures Lab solar panellerin trenlere montajı üzerine çalışmalar yapıyordu. Avrupa Birliği'nin de benzer bir projesi bulunuyordu fakat Hindistan öne çıkarak ilk güneş enerjisiyle çalışan treni yapmış oldu.

 

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Anahtar Kelimeler:
Güneş EnerjisiHindistan
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