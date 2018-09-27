Güne yükselişle başlayan doların ateşi düştü! İşte son durum

DÜN Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası son işlemlerde 6,11 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, beklentiler dahilinde gelen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararıyla 6.05 TL seviyesine kadar gerilerken yeni güne 6,12 TL seviyesinden başladı. Öğlen saatlerinde düşüşe geçmeyen başlayan dolar, şu sıralarda 6,04 bandında hareket ediyor.

ÖĞLEDEN SONRA DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Sabah yükselişle başlayan dolar, saat 14.40 itibariyle 6,04 bandında seyrediyor. Euro ise şu sıralarda 7,07 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar kuru günü 6,11 TL ile başlarken, Euro ise 7,17 TL'de başlamıştı. Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,24 yükselişle 94,12 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1,17 seviyelerindeydi.

FED, FAİZ ARTIŞINA GİTTİ

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırdı. Buna göre Fed, fonlama oranında 25 baz puan artırıma giderek yüzde 1.75 -2.00'den yüzde 2.00 – 2.25 seviyesine yükseltti. Eylül kararı, 2018 yılının üçüncü faiz artırımı oldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 15:14