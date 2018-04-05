Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...

GÜNDES tanıtım yaptı

Gazipaşalı Üniversitelileri Destekleme Derneği'nin (GÜNDES) kampanyaları ve çalışma sistemi öğretmenlere anlatıldı

GÜNDES tanıtım yaptı

Gazipaşalı Üniversitelileri Destekleme Derneği'nin (GÜNDES) kampanyaları ve çalışma sistemi öğretmenlere anlatıldı

05 Nisan 2018 Perşembe 22:28
GÜNDES tanıtım yaptı
banner404

GÜNDES Başkanı Yusuf Kileci, Gazipaşa Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle derneğin tüzüğünü, çalışma sistemi ve başlatılan kampanyaları anlattı. 40 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen konferansta Başkan Kileci, öğretmenlerden gelen soruları yanıtlarken, onlara derneğin tüzüğünü ve kampanyalarını anlatan broşürler verdi. Başkan Yusuf Kileci, "Hedeflerimize ulaşabilmek için eğitimcilerimizin her seviyede katkılarına ihtiyacımızın olduğunun bilincindeyiz. Öğretmenlerimizin öğrenci izleme ve değerlendirme kurulumuzda yer alarak GÜNDES'e destek vermeleri derneğimiz için önemli olacak ve süreci eğitimcilerle paylaşarak sürdürmeyi istiyoruz. Bunu başarmamız durumunda daha aydınlık, daha güçlü ve daha başarılı bir sonuç alabiliriz" dedi. Gazipaşa Anadolu Lisesi Müdürü Ali Turgut, GÜNDES'i çocukların geleceği için önemli bulduklarını belirterek, aynı amaç için çalıştıklarını ve eğitime katkı için gereken desteği vereceklerini kaydetti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Gazipaşalı Üniversitelileri Destekleme DerneğiGÜNDEŞçalışma Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATSO'da geri sayım
ATSO'da geri sayım
Alanya esnafı kara kara düşünüyor
Alanya esnafı kara kara düşünüyor
'Esnafın SGK sorunu yerinde çözülecek'
'Esnafın SGK sorunu yerinde çözülecek'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim