GÜNDES tanıtım yaptı

GÜNDES Başkanı Yusuf Kileci, Gazipaşa Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle derneğin tüzüğünü, çalışma sistemi ve başlatılan kampanyaları anlattı. 40 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen konferansta Başkan Kileci, öğretmenlerden gelen soruları yanıtlarken, onlara derneğin tüzüğünü ve kampanyalarını anlatan broşürler verdi. Başkan Yusuf Kileci, "Hedeflerimize ulaşabilmek için eğitimcilerimizin her seviyede katkılarına ihtiyacımızın olduğunun bilincindeyiz. Öğretmenlerimizin öğrenci izleme ve değerlendirme kurulumuzda yer alarak GÜNDES'e destek vermeleri derneğimiz için önemli olacak ve süreci eğitimcilerle paylaşarak sürdürmeyi istiyoruz. Bunu başarmamız durumunda daha aydınlık, daha güçlü ve daha başarılı bir sonuç alabiliriz" dedi. Gazipaşa Anadolu Lisesi Müdürü Ali Turgut, GÜNDES'i çocukların geleceği için önemli bulduklarını belirterek, aynı amaç için çalıştıklarını ve eğitime katkı için gereken desteği vereceklerini kaydetti.