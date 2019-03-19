Günden güne büyüyor! Hacmi 2 milyarı aştı...

Interactive Advertising Bureau Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, "2018 yılında Türkiye, dijital reklamda yüzde 14,2 büyüyerek 2,47 milyar liraya ulaştı" açıklamasında bulundu.

Günden güne büyüyor! Hacmi 2 milyarı aştı...
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Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye Başkanı  Neslihan Olcay, Türkiye'nin geçen yıl dijital reklamda yüzde 14,2 büyüyerek 2,47  milyar liraya ulaştığını bildirdi. 
 
Olcay, düzenlediği basın toplantısında, dijitalde reklamda 2017  yılında yüzde 26 payları olduğunu, geçen yılı ise reklam pastasından yüzde 28-29  pay alarak kapattıklarını söyledi.
2018 yılında Türkiye'nin, dijital reklamda yüzde 14,2 büyüyerek 2,47  milyar liraya ulaştığını belirten Olcay, şunları kaydetti:
 
"Reklam yatırımları dijitale kaymaya devam ediyor. Video, geçen yıl  yüzde 31 büyüme kaydetti. 2017 yılında da güzel bir büyüme vardı. Bu son derece  gurur verici. Bu anlamda Avrupa'da en hızlı büyüyen ülkelerden biriyiz. Oyun içi  reklamlar da yüzde 31 büyüme kaydetti.
 
Büyüklük olarak bakıldığında display en büyük alan. Display reklam  yatırımları, 2018'de yüzde 15 büyüyerek 1,41 milyar lira oldu. Display reklamlar  kategorisinde en büyük payı 959 milyon lira ile gösterim ya da tıklama bazlı  reklam yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 31'lik büyümeyle 353  milyon lira olarak gerçekleşirken, native 101 milyon liraya ulaştı. Arama motoru  reklam yatırımlarının büyüklüğü 923 milyon lira olurken, ilan sayfaları reklam  yatırımları 113 milyon liraya çıktı. Geçtiğimiz dönemlerde küçülmenin yaşandığı  e-posta, yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla bir önceki döneme göre yüzde 3  küçüldü. Oyun içi reklamlar ise 17 milyon liralık büyüklüğe erişti. Mobil reklam  yatırımları 1,4 milyar lira olurken, 411 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal  medya reklamlarının yüzde 79'u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma,  2018'de de artışını sürdürdü ve büyüklüğü 1,6 milyar liraya çıktı."
 
"2018'de global reklam yatırımları 628,6 milyar dolara ulaştı"
 
Neslihan Olcay, e-Marketer 2018’de global reklam yatırımlarının 628,6  milyar dolara ulaşacağının ve yüzde 43,5’lik payla dijitalin reklam endüstrisinin  çekici gücü olacağının öngörüldüğünü kaydetti.
 
Türkiye'nin dijitalde yine çift haneli büyümeyi başardığını belirten  Olcay, şöyle devam etti:
 
"2018'de yüzde 31'lik büyüme ile öne çıkan videonun, Adil Kullanım  Kotası'nın kalkmasıyla birlikte 2019'da da benzer bir çizgiyi takip edeceğini  öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla IAB Türkiye AdEx-TR'nin hesaplanmasında  metodolojik bir değişikliğe gitmek ve sektöre daha ayrıntılı bilgi vermek de  planlarımız arasında yer alıyor.
 
Yeni oluşturacağımız araştırma yürütme kurulu, AdEx-TR'nin yanı sıra  Türkiye pazarına yönelik farklı araştırmaları yürütmekle yükümlü olacak ve hem  sektöre hem de yabancı yatırımcıya karar verme süreçlerinde destek olacak yeni  çalışmalar yapacak. 2019'da B2B, birkaç sene içinde de M2M pazarlamanın büyümeyi  destekleyeceği öngörüsüyle yeni çalışma grupları da kuracağız. Ayrıca, dijitalin  reklamın ötesine geçtiği günümüzde dolaysız marka ekonomisi de gündemimizde  önemli bir yer tutacak ve elbette mevcut çalışmalarımızı da her dönemde olduğu  gibi geliştirerek sürdüreceğiz."

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