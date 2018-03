'Gündemimiz yakıt desteği'

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in daveti üzerine Gaziantep'e giden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ve 39 Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı, mini bir turizm zirvesi gerçekleştirdi. Gaziantep'e giden heyet arasında yer alan Alanya BYK Başkanı Suat Çavuşoğlu, toplantıda ana gündemin yakıt desteği olduğunu söyledi.

'2017 TAKVİMİNİ BİLELİM'

Çavuşoğlu, "Daha önce Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) da Gaziantep'e gidip görüşmeler yaptı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek aynı faaliyeti kısmen yürüttük. Alanya'yı anlattık, yakın olmasının avantajlarından bahsettik. Gaziantep'ten Alanya'ya gelen kişi sayısı da yüksek. Bunun da avantajlarını kullanarak daha fazla talep oluşması için görüşmeler yaptık. Diğer taraftan geçen sezonu değerlendirdik. 2016'da yaşadığımız sıkıntıların üzerinden geçerek 2017'de neler yapılmaması gerektiğini konuştuk. Sektörün artık üzerindeki bu belirsizliği atması gerek. Tabi ki elimizde olmayan terör olaylarını tahmin edemeyiz ama en azından teşvikler olsun, destekler olsun, bunları bilmeliyiz" dedi.

'ALANYA'YA BÜYÜK İLGİ VAR'

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ülke genelinde TÜRSAB'ın daha çok turist çekebilmek adına birçok çalışması var. Bunlara ilaveten yerel bazda da çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkiler şu an gayet iyi düzeyde. Herkesi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı iki hafta önce Antalya'ya geldi, bizleri dinleyip not aldı ve gerekli çalışmaları ortaklaşa yürüteceğimizi söyledi. Bu istişare toplantısında da alınan notlar bakanlığa iletilecek. Öte yandan Gaziantep'te Alanya'ya bakış açısı çok güzel. Alanya'yı öven birçok kişiyle karşılaştık. Bunun artarak devam etmesini diliyoruz.

'YAKIT DESTEĞİNE İHTİYACI VAR'

2016 birçok sorun içerisinde ağır aksak, hatta yarım yamalak geçti. O yüzden sektörün ihtiyaçları hızlı ve ivedi bir şekilde belirlenmeli ve buna göre önlemse önlem, kararsa karar alınmalı ve bunların bir an evvel açıklanması gerekiyor. 2017'nin planları 2016'da yapılıyor. O yüzden bu planlar yapılmadan tur operatörlerine bir şey söylenmesi gerek. Yakıt desteği sürecek olursa uçaklar koyulabilir ve ülkemize turist getiren tur operatörlerinin satış motivasyonları artar. Bunu Nabi Avcı'ya söylemiştik, bu toplantıyla bir kez daha dile getirildi. Bunun yanında turizmcilerin ihracatçı statüsüne geçirilmesi, serbest pasaport sağlanması gibi konuların üzerinde fazla durduk. Bunlar sektörün en büyük beklentileri."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.