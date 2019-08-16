Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları: 16 Ağustos’ta altın fiyatları ne durumda?
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları hem yatırım hem de hediyeleşme için önem taşıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 272 lira bandında seyrediyor.
EKONOMİ 16.08.2019, 08:00 Melike Temir
YATIRIMLARI olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte 16 Ağustos altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 16 AĞUSTOS
GRAM ALTIN: 272,29 TL'den alınırken, 272,33 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 433,44 TL'den alınırken, 443,27 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 864,17 TL'den alınıyor ve 886,53 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.802,00 TL'den alınıyor, 1.829,00 TL'den satılıyor.
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