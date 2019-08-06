Güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Ağustos’ta ne durumda?

DÖVİZ kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 260 lira seviyelerinde. Altın fiyatları bayram öncesinde yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşler sonrasında vatandaşlar, “Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?” aramaları yapıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 261,61 TL'den alınırken, 261,68 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 417,13 TL'den alınırken, 426,59 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 831,66 TL'den alınıyor ve 853,19 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.723,00 TL'den alınıyor, 1.749,00