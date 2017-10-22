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Gümrük vergisinden 3 yılda 47 milyar lira gelir sağlanacak

Gümrük vergi gelirlerinde gelecek 3 yılda yaklaşık 47 milyar liralık tahsilat yapılması bekleniyor

Gümrük vergisinden 3 yılda 47 milyar lira gelir sağlanacak

Gümrük vergi gelirlerinde gelecek 3 yılda yaklaşık 47 milyar liralık tahsilat yapılması bekleniyor

22 Ekim 2017 Pazar 16:09
Gümrük vergisinden 3 yılda 47 milyar lira gelir sağlanacak
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2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan  derlenen bilgilere göre, tahsil edilen gümrük vergi gelirlerinin gelecek 3 yılda  artış göstermesi öngörülüyor. Bu kapsamda 8 aylık gerçekleşme ve beklentiler  doğrultusunda yapılan tahminlere göre bu yıl 11 milyar 966 milyon 20 bin lira  gümrük vergisi geliri elde edilecek.

Gümrük vergilerinden tahsil edilen tutar, ithalat beklentileri, döviz  kurunda meydana gelecek değişimler göz önünde bulundurularak ret ve iadeler ile  mahalli idare payları dahil yapılan beklenti tahminlerine göre 2018'de yüzde 18,7  artışla 14 milyar 209 milyon 19 bin liraya ulaşacak.

2020'DE 17 MİLYARLIK GELİR
Söz konusu gelirlerin 2019'da 15 milyar 360 milyon lirayı, 2020'de ise  16 milyar 943 milyon lirayı aşması bekleniyor. Böylece 2018, 2019 ve 2020  yıllarında tahsil edilmesi beklenen gümrük vergisi gelirleri toplamı 46 milyar  512 milyon 656 lira olacak.

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Anahtar Kelimeler:
GümrükVergi
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