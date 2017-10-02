Gümrük Bakanlığı kritik rakamları açıkladı

EYLÜL ayında ihracat, 11 milyar 849 milyon dolar, ithalat 19 milyar 993 milyon dolar olurken, bu veriler ışığında dış ticaret açığı %85,23 artarak 8 milyar 144 milyon dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına gör İhracat, % 8,67 artarak 11 milyar 849 milyon dolar, ithalat, % 30,67 artarak 19 milyar 993 milyon dolar, dış ticaret hacmi, % 21,51 artarak 31 milyar 841 milyon dolar, dış ticaret açığı, % 85,23 artarak 8 milyar 144 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2016 yılı Eylül ayında % 71,3 iken, 2017 yılı Eylül ayında % 59,3 olarak gerçekleşti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son 12 aylık dönemde, İhracat bir önceki yıla göre % 9,0 oranında artış ile 153 milyar 536 milyon dolar, ithalat ise % 12,3 oranındaki artış ile 221 milyar 325 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 10,9 oranında artarak 374 milyar 861 milyon dolar, dış ticaret açığı % 20,4 oranında artarak 67 milyar 789 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %69,4 olmuştur.

2017 yılı Eylül ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (5 milyar 617 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (4 milyar 914 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (1 milyar 265 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

2017 yılı Eylül ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde en çok ithalat “Ham madde (Ara mallar)” (14 milyar 841 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 719 milyon dolar) ve “Tüketim malları” (2 milyar 365 milyon dolar) grupları takip etmiştir.

2017 yılı Eylül ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (1 milyar 778 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 80 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (685 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

2017 yılı Eylül ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 203 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 304 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” (1 milyar 918 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olmuştur.

2017 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 237 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (768 milyon dolar) ve ABD (678 milyon dolar) izlemektedir. 2017 yılı Eylül ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (2 milyar 142 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 922 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 822 milyon dolar) izlemektedir."