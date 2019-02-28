GSS primi ödeyerek emekli olunur mu?

GENEL Sağlık Sigortası primleri ödeyerek emeklilik hakkı kazanılır mı sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar, GSS ödemelerinin ne gibi faydalar sağladığını da öğrenmek istiyor.

GSS PRİMİ ÖDEMEK EMEKLİLİĞE FAYDA SAĞLAR MI?

GSS primi ödemekle mükellef olanlar, herhangi bir işte çalışmayan, isteğe bağlı sigorta ödemeyen, tarımsal veya ticari faaliyette bulunmayan ve işsizlik maaşı almayanlardır. GSS primi ödeyenler aynı diğerleri gibi sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler ancak ödenen bu primlerin diğer uzun ya da kısa vadeli sigorta kollarına bir katkısı yoktur. dolayısıyla GSS primi ödemelerinin emekliliğe bir katkısı yoktur.