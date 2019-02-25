GSS borcu olanlar 28 Şubat'a kadar ödeme yaparsa faizler silinecek!

SGK prim borçlarını yapılandırma süresi 4 gün sonra doluyor. Özel sektörde faaliyet gösteren 45 bine yakın işletmeyi ve bu işletmelerde çalışan yaklaşık 2 milyon kişi ile on binlerce GSS borçlusunu ilgilendiriyor. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı katıldığı bir televizyon programında yapılandırımaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. SGK Başkanı Bağlı şunları söyledi: "Vatandaşlarımız bir bankadan bile TC kimlik numarası ile ödeme yapabilecekler.Bir şekilde müracaat edip bizim kayıtlara girenler internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Daha önce 31 Ağustos olan tarih 28 Şubat'a uzatılmıştı. Vatandaşlarımızın ödeme için SGK Merkez müdürlüklerine gelmelerine gerek yok. Son yapılandrımada son gün saat 12'ye kadar merkez müdürlüklerimiz açıktı.Ödemenin son günü kuyruk olursa mağduriyete izin vermeyiz.Şu ana kadar 7,5 milyar TL'lik bir tahsilat yaptık işverenler rahatladı. SGK ciddi bir fon temin etmiş oldu.

GECİKME FAİZLERİ SİLİNECEK

GSS borçlarını da vatandaşlarımız 28 Şubat'a kadar ödediklerinde gecikme fazileri silinmiş olacak.

"77 TL'LİK KATKI BEDELİ İLE BU HİZMETTEN YARARLANILABİLİYOR"

Vatandaşlar aylık 77 TL ödeyerek GSS kapsamında haklardan sahip olabilir. Dünyada en düşük maliyetli ve yüksek kapsamlı sağlık hizmeti. Vatandaş gelir testine gitmek istemezse de GSS'de en üst düzeyde prim yatıran sağlık güvencesine sahip olur. GSS konusunda bize herhangi bir şikayet gelmedi.