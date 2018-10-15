GSM şirketlerinden enflasyonla mücadeleye destek! İndirime gidiyorlar

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na GSM şirketlerinden de destek geldi. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında Türk Telekom yeni tarifelerde, Vodafone ise belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Turkcell abonelerinin ise internet kotaları 2'ye katlanacak

GSM şirketlerinden enflasyonla mücadeleye destek! İndirime gidiyorlar
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ENFLASYONLA mücadeleye GSM şirketlerinden de destek geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde "Türkiye kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Vodafone Türkiye, Turkcell ve Türk Telekom da yapacakları indirimlerle destek verecek.

YIL SONUNA KADAR SÜRECEK
Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak. Vodafone Türkiye de belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Uygulama gelecek hafta itibarıyla başlayacak. Yeni abonelerin yararlanabileceği indirim kampanyası, yıl sonuna kadar sürecek.

TURKCELL İNTERNET KOTALARINI 2'YE KATLADI
Turkcell de abonelerinin internet kotalarını 2'ye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında "Turkcell"liler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca dijital uygulamalar BiP, TV , Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli gigabaytların 2 katına çıkarılması kararı alındı.

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