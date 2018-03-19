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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Gramı 4 milyon dolar olan kaliforniyum nedir, ne işe yarar

Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan kaliforniyum, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan bir nükleer madde. Gramı 4 milyon dolar olan madde, sadece ABD ve Rusya'da üretiliyor

Gramı 4 milyon dolar olan kaliforniyum nedir, ne işe yarar

Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan kaliforniyum, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan bir nükleer madde. Gramı 4 milyon dolar olan madde, sadece ABD ve Rusya'da üretiliyor

19 Mart 2018 Pazartesi 13:30
Gramı 4 milyon dolar olan kaliforniyum nedir, ne işe yarar
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DEĞERİ 70 milyon doların üzerinde olan Kaliforniyum maddesi, Ankara'da yapılan operasyon sonucunda ele geçirildi. Kaliforniyum maddesinin ele geçirilmesiyle birlikte vatandaşlar da madde hakkında bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı. Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan kaliforniyum maddesi, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan nadir bir nükleer madde. Gramı 4 milyon dolar olduğu belirtilen madde, sadece ABD ve Rusya'da üretiliyor. Peki Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum ne işe yarar?

OPERASYONLA GÜNDEME GELDİ

Ankara polisinin düzenlediği operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Kaliforniyum maddesinin ele geçirilmesiyle birlikte vatandaşlar da internet üzerinde bu madde hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı. Peki Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum ne işe yarar? Kaliforniyum nerelerde kullanılır?

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir.
Dünyanın en pahalı maddeleri arasında ikinci sırada ise Kaliforniyumyer alıyor.
Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.

DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR

Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan Kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

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Anahtar Kelimeler:
DünyaKaliforniyum
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