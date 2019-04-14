Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları sakin seyrediyor

Artış trendine giren altın fiyatları hafta sonu dengelenme sürecine girdi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını 1.603 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 240,20 liradan işlem gördü. Piyasalarda ons altının fiyatı da1.290 dolar seviyelerinde bulunuyor. Peki gram altın ve çeyrek altında son durum ne? İşte 14 Nisan Pazar güncel altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları sakin seyrediyor
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HAFTANIN kapanış gününe yakın bir zamanda yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatları dengelenme sürecine girdi. Cuma günü gram altın haftayı yüzde 0,13 artışla 240,20 liradan tamamladı. Peki gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 14 Nisan Pazar güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 239,7 lira

Çeyrek Altın: 392 lira

Cumhuriyet altını: 1.603 lira

Piyasalarda ons altının fiyatı ise 1.290 dolar seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM NE?

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.68 artışla 71.31 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.68 artışla 64.01 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların yüzde 1.0´den fazla değer kaybetmesiyle, üç haftadır ilk kez haftayı artıda tamamlama yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.26 artışla 15.05 dolardan,

– altın, yüzde 0.34 artışla 1,297.8 dolardan,

– bakır, yüzde 1.89 artışla 2.941 dolardan,

– platin, yüzde 1.06 artışla 904.8 dolardan ve

– paladyum da yüzde 1.29 artışla 1,349.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 240 liraya, çeyrek altın 392 liraya, Cumhuriyet altını da 1,613 liraya döndü.

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