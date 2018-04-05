Gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?



BUGÜN altının ateşi az da olsa düşmüş gibi görünüyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Yatırım yapan vatandaşlar her gün altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Altında son fiyatlar merak ediliyor. Peki 5 Nisan Perşembe günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Ve gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2018 güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

171,02 liradan alınırken, 171,04 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 275,60 liradan alınırken 281,83liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 549,48'den alınırken 563,66 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1143,00 liradan alınıp 1153,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 de 2756,34 liradan alınırken 2799,69 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.