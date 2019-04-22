Gram altın ve çeyrek altında son durum ne? Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor!

ALTIN fiyatları yakaladığı artış trendini yeni haftada da devam ettirerek 239,9 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.592 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 238,60 liradan işlem gördü. Gram altın dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket ederken, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9,3 kazandırdı. Peki yeni haftada çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Nisan altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 239,9 lira

Çeyrek Altın: 396 lira

Cumhuriyet altını: 1.615 lira

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,17 değer kazancıyla 1.277,790 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN YIL BAŞINDAN BERİ YATIRIMCISINA YÜZDE 9,3 KAZANDIRDI

Gram altın dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket ederken, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9,3 kazandırdı.

“MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI ALTINDA DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR”

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yatay, yurt içi piyasalarda ise gram altının yükseliş isteğinde haftayı tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, “ABD'de açıklanacak olan büyüme verisi altının ons fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı da altının gram fiyatında dalgalanmaya neden olabilir.” dedi.

Ons altında yükselişlerin görülmesi için 1.305 doların yukarı yönlü kırılması gerektiğini belirten Memiş, teknik açıdan ons altında 1.275 doların destek, 1.282 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde Hazine’nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktararak, altının gram fiyatında 237-241 lira aralığında işlem gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.