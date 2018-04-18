Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...



ALTIN sabah saatlerinde güne 177 lira seviyesinde başladı. "Cumhuriyet ve gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 18.4.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini dalgalı bir grafiğe bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? Altın 177-178 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

176,93 liradan alınırken, 176,96 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 283,00 liradan alınırken 289,40 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 564,23’den alınırken 578,79 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1171,00 liradan alınıp 1183,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.