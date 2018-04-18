Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...

Altın güne düşüşle başladı. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 18 Nisan Çarşamba yani bugün düşüşe geçen altın fiyatları ile gramı 176,93'den alınırken 176,96 lira civarından satılıyor. İşte altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...

Altın güne düşüşle başladı. Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 18 Nisan Çarşamba yani bugün düşüşe geçen altın fiyatları ile gramı 176,93'den alınırken 176,96 lira civarından satılıyor. İşte altın fiyatları...

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:07
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...
banner404


ALTIN sabah saatlerinde güne 177 lira seviyesinde başladı. "Cumhuriyet ve gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 18.4.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini dalgalı bir grafiğe bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? Altın 177-178 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

176,93 liradan alınırken, 176,96 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 283,00 liradan alınırken 289,40 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 564,23’den alınırken 578,79 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1171,00 liradan alınıp 1183,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AltınGram Altın Ve çeyrek AltınAltın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar kaç lira oldu? İşte doların fiyatı...
Dolar kaç lira oldu? İşte doların fiyatı...
Avrupa Birliği fiyatları arttırınca Türkiye'ye akın ettiler
Avrupa Birliği fiyatları arttırınca Türkiye'ye akın ettiler
Fiyatı 3 yılda yüzde 100 arttı!
Fiyatı 3 yılda yüzde 100 arttı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim