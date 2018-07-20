Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

ALTIN dalgalı seyrini sürdürüyor. 20 Temmuz Cuma günü yani bugün gram ve çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 20.7.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın 188-189 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

188,81 liradan alınırken, 188,84 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 302,62 liradan alınırken 309,53 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 603,35'den alınırken 619,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1243,00 liradan alınıp 1261,00 liradan alıcı buluyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 09:55