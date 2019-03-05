Gram altın fiyatı ne kadar? 5 Mart altın fiyatları

Altın ne kadar oldu? Gram altın 223 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum...

Gram altın fiyatı ne kadar? 5 Mart altın fiyatları
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ALTIN gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla, 222,7 lira seviyesinde tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 223 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını 1.491 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.288,5 dolardan işlem görüyor.

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