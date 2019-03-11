ALTININ gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 227,4 lira seviyesinde dengelendi.
Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerden destek bulan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 primle 227,6 liradan tamamladı.
Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 227,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.520 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.298,6 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı haftanın ilk gününde ne kadar? 11 Mart altın fiyatları...
Gram altın 227,4 lira, çeyrek altın 371 lira ve Cumhuriyet altını 1.520 liradan işlem görüyor. İşte 11 Mart altın fiyatlarında son durum...
ALTININ gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 227,4 lira seviyesinde dengelendi.
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