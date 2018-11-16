Gram altın 210 lira seviyelerinde! Çeyrek altın fiyatı ise...

DÜN dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 207,7 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle 210 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 345 lira, Cumhuriyet altını da 1.407 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kuru ve ons altın fiyatının değer kaybetmesinin altının gram fiyatında yaşanan düşüşlerde etkili olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatında teknik olarak 205 ve 202 lira seviyelerinin takip edileceğini ifade eden Memiş, olası yükselişlerde ise 217 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ile Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.