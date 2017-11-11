Gözünü tropik meyveye diken fındık üreticisi, kazancını üçe katladı

ZONGULDAK'IN Alaplı ilçesinde, fındık üretiminden vazgeçerek kiviye yönelen çiftçi, kazancını 3 kat arttırdı. Alaplı Çamlıbel köyünde çiftçi Muammer Tepe, kazancını artırmak için bahçenin 2 dönümünde kivi yetiştirmeye başladı.

"KİVİ BU TOPRAKLARI SEVDİ"

Alaplı Çamlıbel köyünde kivi yetiştiren Muammer Tepe, 12 yıl önce Tarım Müdürlüğü kontrolünde, ilk kivi dikimini yaptığını söyledi. Kivinin meyve vermeye başladığını gördüğünde iyi bir ürün olduğunun farkına vardığını anlatan Muammer Tepe, "Kivinin hasadı ekim ayı içinde başlamış bulunuyor. Arazimde kivi yetiştiriciliğini yapıyorum. Bir dönümle başladım, iki dönüme çıkardım. Dönümden 3 ton kivi alıyorum. Şu an 6 ton kivi var. Kivinin talepleri olduğundan piyasada tüketmekten zorluk çekmiyoruz. Sezon geldiğinde Kasım ayında tüccarlar bize uğruyor, biz de satıyoruz. Talebe göre toptan ve piyasaya da verebiliyoruz. Kivi yetiştiriciliği bu toprakları iyi sevdi. Biz bu kiviyi fındığa alternatif olarak dikmiştik ve fındıktan daha iyi getirisi olduğunu söyleyebilirim. Tüketimde sıkıntı çekilmiyor. Kivi yetiştiriciliği konusunda arkadaşlara fide ve bakım konusunda yardımcı oluyoruz. Yıllık üzerinden 18 bin lira bir gelirimiz oluyor. Alternatif olarak kivinin fındıktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fındıktan yılda bir kez ürün alıyoruz ve diğer aylarda fındıkla pek fazla ilgilenmiyoruz ama kivi öyle değil. Yılın her ayı bakım istiyor ancak iyi de bir gelir elde edilebiliyor" dedi.

150 TON KİVİ YETİŞTİRİLİYOR

Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rafet Yılmaz da ilçede kivi üretiminin 12 yılda yaygınlaştığını, üreticilere gerekli desteği verdiklerini belirtti. İlçede kivi üretiminin her geçen gün arttığına işaret eden Yılmaz, "Yaklaşık 100 dekar alanda kivi yetiştiriciliği yapıyor. Çiftçilerimiz yılda 150 ton civarında kivi topluyor. Bu oranın artması için çalışıyoruz. Karadeniz'de kivi yetiştiriciliği her geçen gün yaygınlaşıyor" diye konuştu.