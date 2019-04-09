Gözler orada, zammı belirleyecek! En düşük maaş 2 bin 498 TL olacak

MİLYONLARCA emekli, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamının getireceği zam oranını merakla bekliyor. 12,3 milyon emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamı, emekli maaşlarına yapılacak olan zamları doğrudan etkiliyor. 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise fark alıp almayacağını ortaya koyacak. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur ve memur emeklilerine tahmini yapılacak zamlar yavaş yavaş netleşmeye başladı.

MEMUR EMEKLİLERİNE EN AZ YÜZDE 5 ZAM

Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verilecek.

Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zam ile 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşursa, gelir daha da artacak.

EK ÖDEME TUTARLARI DA YÜKSELECEK

Temmuz'da ek ödeme tutarları da yükselecek. Hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, Temmuz'da zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Ek ödemede yüzde 5 sınırı en az bin 286 lira 5 kuruşa çıkacak.

DOKTORA 2 BİN 331 TL İLAVE ÖDEME

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ilave ödemenin tutarı da Temmuz'da yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre, uzman doktorların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak.

Bu tutarlar, Temmuz zammı enflasyon farkıyla yükselirse daha da artacak. Ocak'ta başlayan bu ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.