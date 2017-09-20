Gözler Fed’in kararında!

FED iki gün süren toplantının ardından para politikası kararını saat 21.00’de açıklayacak. Merkez bankasının faizleri sabit tutması ve bilançosundaki 4.2 trilyon dolarlık menkul kıymetleri azaltmaya yönelik planı açıklaması, bilançosunun daraltılmaya da birkaç ay içinde başlanması bekleniyor.

20 EYL 08:49

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL , bu sabah saat 08.49'da 3.4871/3.4900 seviyesinde bulunuyor.Euro/TL ise 4.1840/4.1876'dan işlem görüyor.

Karar ile birlikte Fed yetkililerin ekonomi ve faizlerin orta vadedeki seyri hakkındaki tahminlerini içeren grafikler de yatırımcılar tarafından incelenecek.

Geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen ABD tüketici fiyatları verisi Fed’in Aralık’ta tekrar faiz artıracağı beklentilerinin canlanmasına neden olmuştu. Dolayısıyla yatırımcılar, para politikasının bu yılın kalanında ve gelecek yıl daha fazla sıkılaştırılma hızına ilişkin ipuçları arıyorlar.



Analistler, Fed’in aylık tahvil alımlarını azaltarak bilançosunu daraltmaya Ekim’de başlayacağını ve 12-13 Aralık toplantısında faiz artımına açık kapı bırakacağını düşünüyor.Fed beklentileri son günlerde dolarda güçlenmeye neden olmuş bu da gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı yaratmıştı.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Ankara, Türkiye-Irak sınırında askeri tatbikat başlatmış, bu durum ise TL’nin diğer EM para birimlerindne negatif ayrışmasına neden olmuştu.

Bu noktada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 21 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme de yakından izlenecek.

Analistler TL üzerindeki bir diğer baskı unsuru olarak Almanya ile ilişkilere işaret ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, hafta sonunda yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Alman vatandaşlarını tutuklamasına karşılık olarak Türkiye ile ticaret ilişkilerinin kapsamının daraltılabileceğini ve ikili projelerin gözden geçirileceğini söyledi.

Dün 3.5075’e kadar yükselen, saat 16.57 itibariyle 3.4931/3.4945 seviyesinde olan dolar/TL , bu sabah saat 08.49’da 3.4871/3.4900 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 3.8378/3.8414, dün 4.20 seviyesini aşan euro/TL ise 4.1878/4.1919 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.80, valörde son işlemde yüzde 10.84 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 11.68, valörde son işlemde yüzde yüzde 11.69 seviyesindeydi.

Hazine dün biri 10 yıllık gösterge olan iki tahvil ihalesiyle ROT dahil piyasadan 2,827.6 milyon TL, kamudan 930 milyon TL borçlandı. Analistler jeopolitik riskler ve global ortam nedeniyle ihalelere talebin düşük kaldığını belirtiyor.

Eylül ayında toplam 7.5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 9.6 milyar TL’si piyasadan toplam 11.3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Hazine Eylül ayında yaptığı toplam dört ihale ile piyasadan 8,511.7 milyon TL olmak üzere toplam 10.1 milyar TL borçlandı.