Görüşmeler başladı! İki dev banka birleşiyor

MUHTEMEL krizlere karşı daha dayanıklı olabilmek için birleşme konusunda anlaşma sağlanması için bankaların yönetim kurullarının karar aldığı, denetleme kurullarının da stratejik seçenekleri de incelemek üzere bir araya geldiği duyuruldu. Deutsche Bank, gayrı resmi görüşmelerin üç ila beş haftadan fazla sürmemesi gerektiğini açıkladı.

Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing ve Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Martin Zielke'nin geçtiğimiz hafta için özel bir yerde Almanya'nın iki büyük bankasının birleşmesi hakkında konuştukları basına sızdırılmıştı.

Birleşme konusunda yapılan görüşmelerin medyada paylaşılmasının ardından birçok siyasetçi birleşmeye tepki gösterdi. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz Almanya'nın güçlü bankalara ihtiyaç duyduğunu, hükümetin ekonomik açıdan uygun seçeneklere açık olduğunu belirtti.

Deutsche Bank'ın dünya genelinden 97 bin ve Commerzbank'da 49 bin çalışanı bulunuyor. Birleşmeden dolayı birçok çalışanın işinden olacağı endişesi yaşanıyor.