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Google’dan Türkiye’ye rest: 12 Aralık itibariyle android telefonların lisansını iptal ettik

Türkiye ile ABD arasında Ankara hakkında kabul edilen yaptırım tasarıları ve de Ermeni soykırımını tanıyan yasa nedeniyle tansiyon yükselmiş durumda.

EKONOMİ 15.12.2019, 20:23
Google’dan Türkiye’ye rest: 12 Aralık itibariyle android telefonların lisansını iptal ettik
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İKİLİ ilişkilerde yaşanan bu kriz bu kez ticarete de yansıdı. Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, “haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle” Rekabet Kurumu tarafından şirkete kesilen ceza üzerine, bu durumun düzeltilmemesi durumunda, Türkiye’de piyasaya sürülecek android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği uyarısında bulundu.

Habertürk’ün haberine göre Amerikan devi Google, Türkiye’deki iş ortaklarına mektup yazdı. Mektupta Rekabet Kurumu tarafından kendilerine kesilen ceza hakkında bu durumun düzeltilmesini istedi. Aksi takdirde Türkiye’de piyasaya sürülecek olan Android telefonlarda kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans verilmeyeceğini bildirdi.

GOOGLE’A YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI
Rekabet Kurulu, rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Aralık’ta Google’a yönelik yaptırım kararı almıştı. Kurul, Google’ın 19 Eylül 2018’de Kurul kararı ile getirilen yükümlülükler çerçevesinde frmalarla yaptığı sözleşmelerde yapması gereken değişiklikleri gerçekleştirmediği sonucuna vardı. Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen inceleme sonucunda Google’a 93 milyon lira ceza verilmesine karar verilmişti.

Bu üç şirketin, ekonomik bütünlüğün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği savunulmuştu.

Google’a ceza verilmesinin gerekçesi ise şöyle açıklanmıştı:

“Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına; Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Bu ceza kararı üzerine Google, Türkiye’deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir yazı yazdı. Google, 12 Aralık itibarıyla Türkiye’de satışı yapılan android işlemcili akıllı telefonlardaki kendilerine ait programların lisansını iptal ettiğini, bu tarihten sonra piyasaya girecek android telefonlara Google programları için lisans verilmeyeceğini, uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını bildirdi. Yazıda, bundan böyle Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.

Bu karar cep telefonu sektöründe yankı uyandırdı. Türkiye’de her yıl 10-11 milyon cep telefonu satılıyor ve bu telefonların yüzde 90’ını android’ler oluşturuyor. Uzmanlar, karar geri alınmazsa cep telefonu satışlarının etkileneceğini ve karmaşaya yol açacağı uyarısında bulundu.
 

#Google #türkiye #Android #Youtube #GMAİL
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