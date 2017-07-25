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Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in net karı azaldı

ABD'li teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in net karı bu yılın ikinci çeyreğinde azaldı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in net karı azaldı

ABD'li teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in net karı bu yılın ikinci çeyreğinde azaldı

25 Temmuz 2017 Salı 09:59
Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in net karı azaldı
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ALPHABET'İN  2017'nin ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 3,52 milyar dolara geriledi - Alphabet'in bünyesinde bulunan Google'ın reklam geliri bu senenin nisan-haziran döneminde yüzde 18,4 artışla 22,67 milyar dolara yükseldi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet'in 2017 ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 3,52 milyar dolar oldu. Şirket, 2016'nın nisan-haziran döneminde 4,88 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Firmanın hisse başına karı da geçen yılın nisan-haziran döneminde 7 dolar iken, bu senenin aynı döneminde 5,01 dolara geriledi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 21,5 milyar dolar gelir elde eden Alphabet'in bu yılın aynı dönemindeki geliri ise yüzde 21 artışla 26 milyar dolara çıktı.Alphabet'in ikinci çeyrek net karında yıldan yıla düşüş görülmesi nedeniyle şirketin hisse başına değerinde kayıp görüldü. New York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde firmanın hisseleri yüzde 3,2 düşüşle 966,70 dolara kadar geriledi.Öte yandan, açıklamada, Alphabet'in bünyesinde bulunan Google'ın reklam gelirinin bu yılın ikinci çeyreğinde arttığı bildirildi. Buna göre, Google'ın reklam geliri bu senenin nisan-haziran döneminde yüzde 18,4 artışla 22,67 milyar dolara yükseldi. Google geçen senenin aynı döneminde 19,14 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.  


 

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