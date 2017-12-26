Gökçe'ye yoğun ilgi

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) üyeleri aday olan Harun Gökçe'yi ve projelerini dinlemek için Gökçe'nin ekibiyle birlikte seçim çalışmalarını yürüttüğü ofisini ziyaret ediyor. Gelen üyelerle birebir ilgilenen Harun Gökçe, projeleriyle ilgili de bilgilendirmelerde bulunuyor. Seçim ofisinde ziyaretçilere çeşitli ikramlarda da bulunuluyor. Aday Gökçe'nin ekibinde bulunan Adem Tunç ise, ziyaretçilerle yakından ilgileniyor.