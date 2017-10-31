Gökçe esnafa projelerini anlattı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Harun Gökçe, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Konaklı esnaflarından Hilmi Gür’ün düzenlediği kahvaltıya katılan Gökçe, burada Konaklı Muhtarı Osman Kaya, AKP Konaklı eski Belde Başkanı Adem Biber ve esnafla bir araya geldi. Kahvaltıya katılanlara projelerinden söz eden Gökçe, katılımcıların da fikirlerini almayı ihmal etmedi. Kahvaltı sonrası kısa bir açıklamada bulunan Gökçe, "Konaklı’nın sevilen esnaflarından Hilmi Gür arkadaşımızın organize ettiği kahvaltıya katıldık, verimli bir toplantı oldu. Katılan dostların fikir ve düşüncelerini aldık, yapacaklarımızı anlattık" dedi.