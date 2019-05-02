Global altın talebi ilk çeyrekte yüzde 7 arttı

GLOBAL altın talebi 2019 ilk çeyrekte merkez bankalarının alımlarının etkisi ile yüzde 7 artarak 1053,3 ton seviyesine ulaştı. 2018 yılında toplam talep 984,2 ton olmuştu.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) bugün yayınladığı rapora göre, ilk 3 ayda merkez bankalarının altın alımları yüzde 68 artarak 145,5 tona çıktı. Merkez bankaları 2018'in tamamında 651,5 ton alın alımı yapmışlardı.

WGC'den Alistair Hewitt, merkez bankalarının 2019'un tamamında 500-600 ton aralığında altın alımı yapmalarını beklendiğini vurguladı.

Ocak-Mart dönemde borsa yatırım fonları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artışla 40,3 ton altın aldılar.

İlk 3 ayda mücevher olarak altın talebi yüzde 1 artarak 530,3 ton olurken, Hindistan'ın talebi yüzde 5 artışla 125,4 tona yükseldi. Çin'in talebi ise yüzde 2 düşüşle 184,1 ton oldu.

Sanayide altın kullanımı ise 2019 ilk çeyrekte yüzde 3 düşüşle 79,3 ton olarak gerçekleşti.