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Gizli yapan yandı! Cezası çok büyük

Torba Yasa’yla gelen düzenlemeye göre, ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ hayata geçecek. Bu sistemde ticaret yapanlara ilişkin bilgiler yer alacak

Gizli yapan yandı! Cezası çok büyük

Torba Yasa’yla gelen düzenlemeye göre, ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ hayata geçecek. Bu sistemde ticaret yapanlara ilişkin bilgiler yer alacak

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:08
Gizli yapan yandı! Cezası çok büyük
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BANKALARIN da içinde yer aldığı gerçek ve tüzel kişilerin tüketicilerden istedikleri onaylara ayar geliyor. Buna göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ adıyla yeni bir sistemi hayata geçirecek. Bu sistemde ticaret yapanlara ilişkin alan adı, sahipleri, satışları gibi bilgiler yer alacak. Bilgi vermeyenlere 20 bin liraya kadar para cezası verilebilecek.
DAHA İYİ TAKİP EDİLECEK 
Bakanlık ayrıca ticari SMS’ler için ‘Onay Yönetim Sistemi’ kurmayı planlıyor. Bu sistemle de, vatandaşların ticari iletilerle ilgili verdiği onaylar belirli bir sistem içerisinde depolanarak, kayıt altına alınacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik ticaretin daha iyi izlenebilmesi için harekete geçti. Bakanlık önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen Torba Yasa’yla 2 yeni sistemi devreye almaya hazırlanıyor.
 
KAYITLI HALE GELECEK 
Buna göre, Bakanlık önümüzdeki dönemde ‘Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ adıyla yeni bir sistemi hayata geçirecek. Bu sisteme gerçek ve tüzel tacirler, kamu nitelikli meslek kuruluşları ve ilgili kamu kuruluşları kaydolacak. Sisteme bildirimde bulunmayanlara 5 bin ila 20 bin liraarasında para cezası verilecek. Bu sistemle, e-ticaretteki bütün aktörlerin bir bilgi sisteminde, belirli bilgilerle kayıtlı hale gelmesini sağlanacak. Alan adı, o alan adının sahip olduğu şirketin bilgileri, o alan üzerinden hangi ürünlerin satıldığı, hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, lojistik şirketler, ödeme şirketleri ve bankaların yani elektronik ticarete ilişkin bütün aktörlerin bilgileri bu sistemde yer alacak.
 
ONAY SİSTEMİ KURULUYOR 
Yapılacak bir diğer düzenleme ise ticari iletilerle ilgili olacak. Bu konuda bir ‘Onay Yönetim Sistemi’ kurulması planlanıyor. Söz konusu sistemle, vatandaşların ticari iletilerle ilgili verdiği onaylar belirli bir sistem içerisinde depolanarak, kayıt altına alınacak. Bu veriler, gerektiğinde, uyuşmazlık halinde sistem üzerinden görebilecek ve izlenebilecek. Gerçek ve tüzel kişiler, vatandaşlardan, tüketicilerden aldıkları onayları bu sisteme bildirecek.
 
345 BİN SMS ŞİKAYETİ 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla, Elektronik Ticaret Kanunu uygulamasıyla ilgili Bakanlığa iletilen 345 bin şikayet var. Bunun yüzde 95’i SMS’lerle ilgili yani ticari iletilerle ilgili. Biz bununla ilgili yaklaşık 11 milyon 600 bin idari para cezası uygulamışız. Ama bunun gözetiminde, denetiminde Bakanlık olarak sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Torba YasaElektronik Ticaret Bilgi Sistemi
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