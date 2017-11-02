Giysi kumbarasını soydular

POLİSİ alarma geçiren hırsızlık olayı, Muratpaşa ilçesi, Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, sokakta bulunan giysi kumbarasını zorla açtıktan sonra kumbaranın içindeki kıyafetleri bir çuvala doldurup, kaçtı. Olayı görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri, aldığı eşkal doğrultusunda, şüpheliyi arama çalışması başlattı. Hırsızlık olayının gözü önünde olduğunu söyleyen Erkan Er, "Pencereden dışarıyı izliyordum. Bir kişi, bisiklet üzerinde, elinde çuvalla geldi. Kapısını zorlayarak, açtığı kumbaranın içindeki elbiseleri çuvala doldurmaya başladı. Kendisine defalarca bağırdım ama beni dikkate bile almadı. Daha sonra bisikletine binerek, kayıplara karıştı" dedi. Ekiplerin, kaçan şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.