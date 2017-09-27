Gifa’dan İran’a dev danışmanlık hizmeti

KREDİ danışmanlık hizmetleri konusunda özellikle Ortadoğu ülkelerinde büyük bir adından söz ettiren Gifa Holding, 4 İranlı firmaya son bir hafta içinde toplamda 175 milyon 500 bin euro tutarında kredi danışmanlık hizmeti verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa ve beraberindeki Gifa heyeti, KKTC’ye gelen 4 İranlı firma yetkilileri ile bir hafta boyunca yoğun toplantıları gerçekleştirdi. Ardından, firmaların talep ettikleri uluslararası kredinin Gifa danışmanlığında sağlandığı bildirildi.

İranlı şirketlere sağlanan kredi miktarı; 90 milyon euro, 60 milyon euro, 10 milyon euro 10 milyon 500 bin euro şeklinde gerçekleşti.

"2017 hedefiğmizi aşmaya çok yakınız"

Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, yapılan anlaşmalarla ilgili 2017 yılında çok önemli kredilere danışmanlık yaparak özellikle ambargo altındaki İran’lı iş adamlarına önemli açılım sağladıklarını vurgulayarak, “Hedefimiz 2017’de ortaya koyduğumuz hedefleri aşmak ve buna çok yakınız” dedi.