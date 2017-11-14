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Gıdada yeni dönem

Yeni yıl birçok kesimi ilgilendiren düzenlemelerin de başlangıç tarihi olacak

Gıdada yeni dönem

Yeni yıl birçok kesimi ilgilendiren düzenlemelerin de başlangıç tarihi olacak

14 Kasım 2017 Salı 21:55
Gıdada yeni dönem
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İLK aşamada, takviye edici gıdalar, bal, enerji içecekleri, siyah çay, bitkisel sıvı yağlar, bebek mamaları ve ek gıdalarda uygulanacak sistemin temeli, gıda ürünlerine yapıştırılacak tek kullanımlık etiketlere dayanıyor.
SESLİ YANIT SİSTEMİYLE ÖĞRENİLECEK
Böylece tüketiciler, gıda maddelerine ilişkin bilgileri internet, mobil uygulamalar, SMS ve otomatik sesli yanıt sistemiyle öğrenebilecek. Tüketiciler, satın aldıkları ürün üzerindeki etiketi sorgulayarak, ürünün kim tarafından üretildiğini ya da ithal edildiğini, ne zaman üretildiğini, son kullanma tarihinin geçip geçmediğini, ürünlerin zorunlu etiket bilgilerini ve ürün hakkındaki özel uyarıları görebilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
KesimiGıda
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