Gıda fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Başlattığımız süreçler var

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi

Gıda fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama: Başlattığımız süreçler var
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REKABET Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili, "Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor. Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi.
Torlak, "2018'den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" ifadelerini kullandı.
"ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER"
Tanzim satış konusunda perakendecilerin şikayetçi olup olamayacağına ilişkin de konuşan Torlak,"Şikayet başvurusunda bulunabilirler ancak fiyatlar normale döndüğünde süreç devam edecektir" dedi.

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