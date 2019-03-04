Gıda fiyatları düşmek bilmiyor!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, Şubat 2019 enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) Ocak ayına göre şubatta yüzde 0.16 artarken, geçen yılın şubat ayına göre yıllık bazda yüzde 19.67 arttı. Gıda fiyatlarındaki yıllık enflasyon ise yüzde 29.25 olarak gerçekleşti. Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 0.09 artarken, yıllık bazdaki artış yüzde 29.59 olarak gerçekleşti.

Fiyatı en çok artan ürünler yeşillikler ve kış sebzeleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler sıralamasında ilk sıralarda yeşillikler ve kış sebzelerinin yer alması dikkat çekti.Fiyatı en çok artan ürün yüzde 35.19 ile marul oldu. Maydanozun fiyatı yüzde 23.97,kırmızı lahananın yüzde 18.66,dereotunun fiyatı ise yüzde 13.62 arttı. Salatalıkta bir aylık fiyat artışı yüzde 13.02 olurken,sarımsakta yüzde 11.24,portakalda yüzde 10.99 ve pırasada ise yüzde 9.25'lik fiyat artışı gerçekleşti. Üretim maliyetlerini etkileyen mazot fiyatı da yüzde 2.81 artışla fiyatı en çok artan ürünler listesinde yer aldı.

Fiyatı en çok düşen gıda ürünü domates

Yaş sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul ve Ankara'da açılan tanzim satış noktalarında satılan ürünlerin fiyatlarında belirgin bir düşüş dikkat çekti. Şubat ayında gıda ürünlerinde fiyatı en çok düşen ürünlerin başında yüzde 14.66 düşüşle domates oldu. Çarliston biberde yüzde 7.35, kuru soğanda yüzde 7.17,patlıcanda yüzde 6.97 ve karnabaharda yüzde 4.19 fiyat düşüşü oldu.

"Mevsiminde tüket" söylemi boş çıktı

Gıda fiyatlarının düşmesi için önlem almak yerine "mevsiminde tüketin" söylemi işe yaramadı. Kış sebzeleri Şubat ayında fiyatı en çok artan ve enflasyonu artıran ürünler oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bir çok siyasetçi,uzman ısrarla "mevsiminde tüketin " diye açıklama yapmıştı. Bir çok üründe mevsimselliğin kaybolması ve üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle kış sebzeleri ve yeşillikler fiyatı en çok artan ürünler oldu.

İklim üretime izin vermedi

Fiyatı en çok artan kış sebzelerindeki fiyat artışının temel nedenlerinden birisi iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı yağışın yarattığı olumsuz koşullar oldu. Aşırı yağış ve sel baskınları nedeniyle üretimin yapılamaması, bir çok bölgede yeşillikler ve kış sebzelerinin su altında kalması,hasat edilememesi fiyatı artıran önemli faktörlerden birisi oldu.

Fiyatı en çok artan gıda ürünleri(yüzde)

Marul 35,19

Maydanoz 23,97

Kırmızı lahana 18,66

Dereotu 13,62

Salatalık 13,02

Sarımsak 11,24

Portakal 10,99

Pırasa 9,25

Muz 7,35

Şarap 5,38

Bulgur 4,66

Zeytin 3,08

Fiyatı en çok düşen gıda ürünleri(yüzde)

Domates -14,66

Çarliston biber -7,35

Kuru soğan -7,17

Patlıcan -6,97

Karnabahar -4,19