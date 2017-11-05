'Gıda firmaları denetlenmeli'

Aynur TATTERSALL

ABD’DE her yıl gerçekleştirilen Obeziteye karşı duyarlılığı artırmayı amaçlayan “Obezite Haftası” kapsamında başkent Washington’da dört gün boyunca birçok etkinlik gerçekleştirildi. Uluslararası büyük önem taşıyan ve Amerika Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe dünyanın dört bir yanından konusunda uzman tıp alanında isim yapmış bilim insanları katıldı. Etkinlikte ülkemizi Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik temsil etti.

PROF. DR ÇELİK İLGİYLE İZLENDİ

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen konferanslarda dünyanın tanınmış cerrahları bir araya gelerek şeker hastalığı ve obezite ile mücadelede etkin ameliyat yöntemlerini tartıştı. Türkiye’yi konuşmacı olarak temsil eden dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Alper Çelik ise Türkiye’de şeker hastalarına uyguladığı başarılı ameliyatların sonuçlarını anlatan etkili bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Çelik’in Türkiye’de gerçekleştirdiği başarılı ameliyatlarının sonuçlarını anlattığı oturum büyük ilgiyle izlendi.

'SORUN MİDE DEĞİL İNCE BAĞIRSAK HORMONLARI'

Türkiye’de Metabolik Cerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Alper Çelik, dile getirilen konuların hem Türkiye hem de metabolik cerrahinin dünya çapındaki gelişimi adına önemli başlıklar olduğunu, gelecekte şeker ameliyatları ve metabolik cerrahi uygulamalarının daha da yaygınlaşacağını umut ettiğini ifade ederek, “Hem kilo problemi olan hem de ciddi kilo problemi olmayan şeker hastalarında içinde bulundukları tablonun ameliyatla tedavisi ve bunlara ait sonuçları aktardık. Meslektaşlarımız sonuçlarımızı son derece çarpıcı ve önemli bulduklarını ifade ettiler. Kilonun en önemli sorun olmadığı, önemli olanın ince bağırsak hormonlarındaki dengesizlik olduğunu bilim camiası giderek artan bir farkındalıkla öğrenecektir. Umudum bu. Konferansta dile getirilen konular hem Türkiye hem de metabolik cerrahinin dünya çapındaki gelişimi adına önemli başlıklardı” dedi.

'GIDA FİRMALARININ DENETLENMESİ GEREKİYOR'

Dünyada ve Türkiye’de hızla artan obezite sorununa da dikkati çeken, Prof. Dr Alper Çelik, dünyada ve Türkiye’de obezite konusunda ciddi bir farkındalığa ihtiyaç olduğunu ifade ederek “Obezite artık dünyada ve ülkemizde çocuklara kadar inmiş durumda. Obezite sadece doktorların çözebileceği bir sorun değil. Bunun için en başta gıda firmalarının kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Onaylanmamış gıda içeriklerinin kullanılmaması gerekiyor. Özellikle yapay tatlandırıcıların, yapay katkı maddelerinin kullanılırken muhakkak iki defa düşünülmesi, bunların uzun dönem sonuçları mutlaka bilinerek gıdalara konulması sağlanmalı. Asıl mesele çevrecilik, belediyecilik, şehirleşme konusundaki yanlış uygulamaların değişmesi. İnsanlara spor yapabilecekleri çevrelerin sağlanması ve gıda firmalarına yapay tatlandırıclar ve gıda içerikleri konusunda yaptırımların sağlanması. Çocuklarımızın kötü yiyeceklerden uzak tutulması gerekiyor. Farkındalık böyle başlar” diye konuştu.

'MİDE AMELİYATLARI MUCİZE DEĞİL'

Mevcut tedavi uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi uygulamalar ve ameliyatların da son derece önemli bir şeçenek olduğunu hatırlatan Çelik, “Pek çok platformda sanki mide ameliyatları mucizeymiş, her şeyin sonuymuş gibi vurgulanıyor, bu doğru değil. Sorun çünkü bir sindirim sistemi sorunu ve bu sadece mideyle aşılabilecek bir mesele değil. Çoğunlukla şeker hastalığı başladıktan sonra ince bağırsaklarınızın, iç organları, karaciğer, pankreas ve beyin tabanındaki önemli merkezlerle iletişimi bozuluyor. Aslında değişmesi gereken şey ince bağırsak hormonlarıdır. Bunun bilinmesini istiyoruz. Zaten metabolik carrahi de bunu vurgulamak bilinmesi için ortaya konulmuş bir antitedir” dedi.