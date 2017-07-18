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Gıda enflasyonu oynak sıkı duruşumuza devam

Merkez Bankası Başkanı, dün bankacılara bir sunum yaptı. Çetinkaya, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşa devam mesajı verdi

Gıda enflasyonu oynak sıkı duruşumuza devam

Merkez Bankası Başkanı, dün bankacılara bir sunum yaptı. Çetinkaya, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşa devam mesajı verdi

18 Temmuz 2017 Salı 09:55
Gıda enflasyonu oynak sıkı duruşumuza devam
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğini vurguladı.

Başkan Çetinkaya’nın dün Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda yaptığı sunumda vurguladığı temel mesajlar şöyle:

- Küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi ve düşük seviyelerini koruyan oynaklıklar risk iştahını destekliyor.

- Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret ediyor.

- Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, fiyatlama davranışlarına dair riskler önemini koruyor. Kurda oynaklık belli bir seviyede durdu ancak gıda fiyatlarında aşırı oynaklık devam ediyor.

- Finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici konumdadır.

- Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

- Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.” 

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Son Güncelleme: 18.07.2017 11:09
Anahtar Kelimeler:
Gıda EnflasyonuTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTcmbKüresel Ekonomi
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