GES-4 ihalesi 31 Temmuz'da: Alanya Belediyesi santrali 4’e çıkaracak

Alper Kutay
BELEDİYE yeni santralin yapımı için ihale düzenliyor. Alanya Belediyesi, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürebilen santral sayısını artırıyor. Belediye yeni açacağı ihale ile GES 4 inşaatına başlayacak. 31 Temmuz’da Oba ek hizmet binasında yapılacak ihalenin iş tesliminden itibaren 120 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji çalışmalarına büyük önem veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in göreve gelmesinin ardından 3 ayrı güneş enerji sistemi kurularak enerji dağıtım şirketlerine elektrik enerjisi satışına başlandı. Belediye tarafından üretilip satılan enerji aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin önemli oranda enerji ihtiyacına cevap veriyor.