ET fiyatlarının yerli üreticinin maliyetine ve kar oranlarına bakılarak ele alındığını söyleyen Fakıbaba şöyle devam etti: "Eğer üretici zarar edecek olurlarsa o zaman Türkiye zarar eder. Biz burada dar gelirli olan arkadaşlarımız da bu eti yesin ve yedirsin dedik. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak bundan 15 gün önce piyasada bazı spekülatif amaçlı 'Ramazan geliyor, et yeterli gelmeyecek' gibi bir hesap içerisinde olan arkadaşlarımızın piyasaya hayvan vermemesi ve ramazanı beklemesi nedeniyle fiyatlar karkasta 28 buçuk liraya kadar çıktı ama biz gerekli önlemleri aldık. Sorumlu kişilerle oturup bunun hesabını yaptık. Şu anda fiyat 26 buçuk liraya düşmüştür."

'BAYRAMLAR İÇİN HAZIRIZ'

Ramazan ve Kurban Bayramı için et konusunda hazırlıklı olduklarını belirten Fakıbaba, "Gerekli hazırlıkları yaptık. Üretici arkadaşlarım hiç çekinmesinler ve üretime devam etsinler. Türkiye bir üretim ülkesidir ve onların elde ettikleri üretimin maliyeti ve kar oranı üzerine konularak piyasayı regüle ediyoruz. Biz regüle edebileceğimiz oranda istediğimiz hayvanı ve eti getirebiliriz" dedi.