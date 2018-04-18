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Gençlerin çeyiz hesabında 2 yılda servet birikti

İki yılını dolduran çeyiz hesabı sisteminde, 15 bankada açılan aktif hesapta şu ana kadar 47,3 milyon lira toplandı. Sisteme 25 binden fazla kişi katıldı

Gençlerin çeyiz hesabında 2 yılda servet birikti

İki yılını dolduran çeyiz hesabı sisteminde, 15 bankada açılan aktif hesapta şu ana kadar 47,3 milyon lira toplandı. Sisteme 25 binden fazla kişi katıldı

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:58
Gençlerin çeyiz hesabında 2 yılda servet birikti
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AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan ve azami devlet katkısı oranı 7 bin 500 liraya çıkarılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasına 25 bin 254 kişi katıldı. İki yılını dolduran sistemde, 15 bankada açılan aktif Çeyiz Hesabı'nda, şu ana kadar 47,3 milyon lira toplandı.

YENİ YÖNETMELİK HAZIRLANACAK

Çeyiz Hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacaklar yararlanabiliyor.

En az 3 yıl düzenleme ödeme şartının bulunduğu uygulamada hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Ödemeler aylık veya 3'er aylık periyotlarda yapılıyor.

Yeni düzenleme kapsamında sistemde 5 yıl kalan ve düzenli ödeme yapanlar en yüksek oran olan 7 bin 500 liralık devlet katkısını alma hakkını da kazanabilecek.

Bakanlık, belirlenen yeni oranlar çerçevesinde sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarlarını ise hazırlanacak yeni yönetmelikle belirleyecek.

İlk ödemesi 2019'da yapılacak Çeyiz Hesabı'nda çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
çeyiz HesabıAktif Hesap
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