Gençlere 10 bin TL destek

SENDİKA faaliyetlere değinen Jülide Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmeye engel teşkil eden, sendikaların gelişiminin önünde bariyer olarak duran her türlü sorunu ortadan kaldırdıklarını aktardı. Sarıeroğlu, "Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 kamu görevlileri sendikamız var. Son 5 yılda özellikle sendikal mevzuatı değiştirdiğimiz işçi sendikalarımız açısından rakamsal anlamda çok ileri derecelere geldik. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 arttı. 1 milyon 741 bine ulaşan işçi sendikalarımıza üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarında da 1 milyon 700 bine ulaşmış olan üyeye sahibiz" dedi.

'ALIMLAR AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Bakan Sarıeroğlu, taşeron olarak çalışan 900 bin işçinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi tamamladıklarını, bu büyüklükte bir rakamın aynı anda taşeron çalışırken kamuya alındığına yönelik bir bilgiyi yaptıkları araştırma sonucu dünyada da bulamadıklarını aktardı. Sarıeroğlu şöyle konuştu: "Bununla ilgili bazı spekülasyonlar oluşturuluyor. Ama kamu çalışanlarımızın çalışma şekilleriyle ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız, sözleşmeli personel ile ilgili alımlarımız, kariyer uzmanlığıyla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek."

'ARTIK FİKİRLER YARIŞIYOR'

Sarıeroğlu, artık fikirlerin yarıştığı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Eğitim formatlarımızı hayat boyu öğrenme anlayışıyla ve gençlerin vizyonuna uygun hale getirmek için gözden geçiriyoruz. Hiçbir gencimizin gelecek kaygısı taşımasını istemiyoruz. Türkiye, fırsatlarla dolu bir ülke, büyük hayalleri, güçlü hedefleri var. Bu hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Gençlerimize hızla değişen çalışma hayatı şartlarına nasıl ayak uyduracaklarıyla ilgili yol göstermeye çalışıyoruz ve politikalarımızı güncelliyoruz" diye konuştu.

'GENÇLERE DESTEK VERİP ÖNLERİNİ AÇACAĞIZ'

Sarıeroğlu, gençlerin belli formatlarda eğitim kalıplarının içerisine sıkışmasını istemediklerini belirterek, "Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜDÜYSEK ALNIMIZIN TERİYLE'

Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyüme rakamlarının bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, iş dünyamızın azimli, inançlı ve vazgeçmeden yola devam etmesinin etkisi, işçilerimizin, çiftçilerimizin, memurlarımızın alın teriyle olmuştur. 81 milyon hep birlikte tek yürek olarak hedefimize odaklandık. O hedef doğrultusunda kararlı adımlarımızı attık ve bunları uyguladık. Dünyada en yüksek büyüme performansını gerçekleştiren ülkelerden biri konumuna geldik."