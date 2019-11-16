Genç mühendisin ABD’de sır ölümü
ABD'de yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Türkiye'ye getirilen Çetinkaya’nın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ailesine teslim edildi
EKONOMİ 16.11.2019, 15:53
ABD’de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), memleketi Karabük’te toprağa verildi.
GAZETECİLERİN GÖRÜNTÜ ALMASI ENGELLENDİ
ABD’nin Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya, 3 gün önce evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Türkiye'ye getirilen Çetinkaya’nın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ailesine teslim edildi. Aile Çetinkaya'nın cenazesini, memleketi Karabük’e bağlı Bulak köyüne götürdü. Çetinkaya’nın yakınları gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Ulu Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet Akif Çetinkaya’nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
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